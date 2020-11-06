Что случилось сегодня: последние новости на 6 ноября
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Не стало Михаила Жванецкого. Евросоюз ввел рестрикции против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Что еще случилось в пятницу – в нашем материале.
Политика
- Россия намерена добиться от Великобритании данных по делу Скрипалей. Лондон до сих пор обвиняет Москву в использовании химического оружия, но на вопросы отвечать отказывается.
- На Украине высказались о войне с Россией из-за Крыма, что в последнее время часто допускают специалисты.
- В МВД заявили о том, что "отравление" Алексея Навального – это провокация. Его супруга Юлия в Омске предполагала, что причиной плохого самочувствия могла стать диета.
- А глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и вовсе рассказал о том, что Западу требовалась сакральная жертва в России.
- Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко из-за протестов в Белоруссии.
Армия
- На Западе нашли минусы у истребителя Су-33. Так, самолет ограничен в возможностях по наземным ударам.
- В Азербайджане заявили, что армия Армении отступает.
Жизнь
- Экономисты предложили увеличить налоги для тех, у кого очень высокий заработок.
- В Кремле прокомментировали слухи, распространяющиеся в британской прессе, о якобы проблемах со здоровьем Владимира Путина.
- Умер Михаил Жванецкий. В последние месяцы жизни сатирик уже не мог работать, как прежде, из-за возраста и болезни.
Шоу-бизнес
- Телеведущий Артем Шейнин, который неожиданно исчез из программы "Время покажет" и расстроил тем самым поклонников, вернулся на шоу под "давлением".