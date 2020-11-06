Что случилось сегодня: последние новости на 6 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 6 ноября
Михаил Жванецкий. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Не стало Михаила Жванецкого. Евросоюз ввел рестрикции против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Что еще случилось в пятницу – в нашем материале. 

Политика

  • Россия намерена добиться от Великобритании данных по делу Скрипалей. Лондон до сих пор обвиняет Москву в использовании химического оружия, но на вопросы отвечать отказывается. 
  • На Украине высказались о войне с Россией из-за Крыма, что в последнее время часто допускают специалисты. 
  • В МВД заявили о том, что "отравление" Алексея Навального – это провокация. Его супруга Юлия в Омске предполагала, что причиной плохого самочувствия могла стать диета. 
  • А глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и вовсе рассказал о том, что Западу требовалась сакральная жертва в России. 
  • Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко из-за протестов в Белоруссии. 

Армия

  • На Западе нашли минусы у истребителя Су-33. Так, самолет ограничен в возможностях по наземным ударам. 
  • В Азербайджане заявили, что армия Армении отступает. 

Жизнь 

  • Экономисты предложили увеличить налоги для тех, у кого очень высокий заработок. 
  • В Кремле прокомментировали слухи, распространяющиеся в британской прессе, о якобы проблемах со здоровьем Владимира Путина. 
  • Умер Михаил Жванецкий. В последние месяцы жизни сатирик уже не мог работать, как прежде, из-за возраста и болезни. 

Шоу-бизнес

  • Телеведущий Артем Шейнин, который неожиданно исчез из программы "Время покажет" и расстроил тем самым поклонников, вернулся на шоу под "давлением".  
Полина ИВАНОВА

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