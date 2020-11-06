В России подскочили цены на популярный продукт

Рекордная стоимость зафиксирована в Калужской и Курской областях

Сахарный песок в России поднялся в цене на 18,29% в сравнении с прошлогодним показателем на сентябрь 2019 года. Об этом сообщает Росстат.

Как отмечает источник, сахар занимает первое место среди продовольственных товаров, подорожавших за год. Сильно поднялись цены и на подсолнечное масло с куриными яйцами – разница по сравнению с предыдущим годом составила 7,4 и 6,3% соответственно.

В ведомстве добавили, что подорожание сахарного песка зафиксировано в 32 регионах России. Ценовой рекорд установлен в Курской (29%) и Калужской областях (цена увеличена на 27%), отмечается в отчете Росстата. В среднем по всей стране стоимость повысилась на 20%.

Ранее глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков заявил, что продукты питания дорожают из-за роста цен на их себестоимость. Многие производители руководствуются ценами, которые установил мировой рынок, и не собираются от них отходить.

Егор МАЛКОВ

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