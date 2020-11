Весь мир продолжает наблюдать за президентскими выборами в Соединенных Штатах. По предварительным данным, Джо Байден уже одержал победу, что не желает признавать его соперник Дональд Трамп. Пользователи Сети решили пошутить на актуальную тему, опубликовав ряд забавных роликов.

Пародия на Трампа, в которой "президент" сидит на огромном резиновом мяче в окружении детей, стала вирусной в "Твиттер". В кадре политик кричит: "Я не хочу уходить", в то время как его пытаются вывести из комнаты.

'I don't wanna go': Trump parody goes viral on social media after election fraud claimshttps://t.co/zKByS2ai8g pic.twitter.com/BaX1tbzaLI