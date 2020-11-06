Пользователи публикуют пародии на Трампа

Весь мир продолжает наблюдать за президентскими выборами в Соединенных Штатах. По предварительным данным, Джо Байден уже одержал победу, что не желает признавать его соперник Дональд Трамп. Пользователи Сети решили пошутить на актуальную тему, опубликовав ряд забавных роликов.

Пародия на Трампа, в которой "президент" сидит на огромном резиновом мяче в окружении детей, стала вирусной в "Твиттер". В кадре политик кричит: "Я не хочу уходить", в то время как его пытаются вывести из комнаты.

'I don't wanna go': Trump parody goes viral on social media after election fraud claimshttps://t.co/zKByS2ai8g pic.twitter.com/BaX1tbzaLI — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) November 6, 2020

Объектом для шуток стало и распределение голосов по штатам. В "Твиттер" отметили, что Пенсильвания и Джорджия окрасились в синий – то есть в этих областях лидирует Байден. В соцсетях опубликовали забавное видео о том, как это могло происходить.

PA and GA turned Blue. So I made this. #election2020 pic.twitter.com/AEcm2XpjTS — John Garrison (@JohnDGarrison) November 6, 2020

Русскоязычные пользователи отметили, что президентская гонка превратилась в настоящую мыльную оперу, сравнив выборы с сериалом "Санта-Барбара".

В США продолжается санто барбара, под названием ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА. pic.twitter.com/5qUanz8YvA — АЛЕКСАНДР!!! (@DAA00099) November 6, 2020

Некоторые выразили свои впечатления о выборах с помощью фотошопа. Головы политиков "приклеили" к телам боксеров, которых запечатлели во время поединка. Роль проигравшего досталась Трампу.

СМИ пишут, что окружение Дональда Трампа боится сообщить ему о предполагаемом проигрыше. Сам президент надеется на пересчет голосов.