"Я не хочу уходить": выборы в США стали поводом для шуток в Сети

"Я не хочу уходить": выборы в США стали поводом для шуток в Сети
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Polaris Images/www.globallookpress.com
Пользователи публикуют пародии на Трампа

Весь мир продолжает наблюдать за президентскими выборами в Соединенных Штатах. По предварительным данным, Джо Байден уже одержал победу, что не желает признавать его соперник Дональд Трамп. Пользователи Сети решили пошутить на актуальную тему, опубликовав ряд забавных роликов.

Пародия на Трампа, в которой "президент" сидит на огромном резиновом мяче в окружении детей, стала вирусной в "Твиттер". В кадре политик кричит: "Я не хочу уходить", в то время как его пытаются вывести из комнаты.

Объектом для шуток стало и распределение голосов по штатам. В "Твиттер" отметили, что Пенсильвания и Джорджия окрасились в синий – то есть в этих областях лидирует Байден. В соцсетях опубликовали забавное видео о том, как это могло происходить.

Русскоязычные пользователи отметили, что президентская гонка превратилась в настоящую мыльную оперу, сравнив выборы с сериалом "Санта-Барбара".

Некоторые выразили свои впечатления о выборах с помощью фотошопа. Головы политиков "приклеили" к телам боксеров, которых запечатлели во время поединка. Роль проигравшего досталась Трампу.

СМИ пишут, что окружение Дональда Трампа боится сообщить ему о предполагаемом проигрыше. Сам президент надеется на пересчет голосов.

Карина СИРАЗОВА

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