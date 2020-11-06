Операция прошла успешно

Специалисты детской больницы №9 имени Сперанского столкнулись с необычным случаем. К ним поступил двухмесячный мальчик, в пищевод которого вросла фисташка. Сообщается, что лакомством малыша угостила старшая сестра.

Изначально врачи думали, что младенец подхватил ОРВИ. Дыхание ребенка было нарушено. Однако обследование выявило истинные причины ухудшения состояния мальчика.

Оказывается, орех находился в пищеводе малыша около месяца, передает АГН "Москва".

Операция по удалению инородного тела прошла успешно. Дыхание мальчика полностью восстановилось.

На данный момент младенец находится дома, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".