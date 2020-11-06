СМИ: Навальный "засветился" на горнолыжном курорте в Германии

СМИ: Навальный "засветился" на горнолыжном курорте в Германии
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блогер разгуливает по городу с семьей в присутствии личной охраны

Скандальный оппозиционер Алексенй Навальный попал на камеры немецких журналистов во время прохождения реабилитации: в тот момент его охраняли семь сотрудников полиции и четыре человека в штатском. Оказалось, что блогер поправляет здоровье в немецкой коммуне Ибах у границы со Швейцарией и Францией – весьма популярный горнолыжный курорт среди немцев.

Впрочем, местные жители уже в курсе, где поселился россиянин. По словам одного из проживающих в Ибахе немца, Навальный обосновался в центре, рядом с мэрией. Блогера постоянно охраняет полиция.

Сам мэр Ибаха не стал официально подтверждать немецким СМИ информацию о том, кто находится под местной охраной. Однако сам Навальный на днях выложил в соцсети фотографию с террасой местного ресторана, расположенного на берегу озера.

Сотрудники заведения рассказали, что Навальный просто приехал в присутствии охраны к озеру, и затем отправился дальше, передает РЕН ТВ.

Ранее немецкое издание Focus Online заявляло, что после прибытия Навального в городе ввели чрезвычайное положение. Мэр местной общины Гельмут Кайзер заявил, что не может разглашать личность гостя, однако речь идет о важном лице, к которому приставили личную охрану.

Политолог Александр Рар сообщал, что, по его мнению, Берлин дал "пустой" ответ на запрос РФ по Навальному намеренно, боясь делиться с Москвой материалами из-за того, что РФ будет отстаивать свою правоту.

Егор МАЛКОВ

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