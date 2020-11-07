Лечивший Навального главврач получил повышение

Он займет место уволенной чиновницы

После инцидента со скорыми, когда сотрудники привезли пациентов в тяжелом состоянии прямо к зданию областного Минздрава, чтобы привлечь внимание властей к нехватке мест в больнице, уволили омского министра здравоохранения Ирину Солдатову. Решение приняли пару дней назад, а сегодня стало известно о назначении нового министра в регионе. 

Как сообщает РИА "Новости", им станет Александр Мураховский – главврач омской больницы скорой помощи №1, где занимались лечением Алексея Навального после инцидента в самолете. Кандидатуру уже согласовали с руководством Минздрава России. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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