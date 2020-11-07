Теща экс-президента умирает на больничной койке

Во время эфира на шоу "Свобода слова Савика Шустера" бывший глава Украины крайне эмоционально обратился к представителям действующей власти страны. Поводом стала ситуация, сложившаяся в системе здравоохранения на фоне COVID-19, которая также затронула и его семью.

Петр Порошенко сообщил, что его теща буквально умирает на больничной койке из-за коронавируса. Сейчас она лежит в одной из украинских больниц без сознания, а рядом находится жена Петра Марина.

"Вы пойдите и Марине расскажите всю эту глупость, которую вы тут сейчас грузите телезрителям. Вы статистику пропускаете, сколько у вас – сорок или пятьдесят тысяч умрет? Мне безразлично, сколько людей сейчас умирает в Германии или в Буркина Фасо", – крайне эмоционально выступил Порошенко.

Бывший глава Украины призвал представителей действующей власти, которые находились в студии, не оценивать тяжелых больных COVID-19 только с позиции статистики. Он потребовал от них выполнить мартовское обещание и вложить в фонд борьбы с коронавирусом еще 38 миллиардов гривен. По словам Порошенко, в стране так и не закупили средства защиты от инфекции и не поставили в больницы надлежащее оборудование.

Напомним, некоторое время назад Петр Порошенко также переболел коронавирусом. Болезнь протекала крайне тяжело, врачи столкнулись с трудностями во время лечения политика.