Появились новости о состоянии попавшего в ДТП вице-премьера России

Медики продолжают наблюдать за его здоровьем

Алексей Оверчук, который накануне попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве, находится в стабильном состоянии. Врачи продолжают его лечение, рассказал пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Матвеев. 

В ДТП также пострадал и водитель Оверчука, пишет РИА "Новости". У мужчины сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. 

Напомним, авария на Кутузовском проспекте произошла накануне вечером. В результате столкновения двух машин пострадали трое. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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