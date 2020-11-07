Медики продолжают наблюдать за его здоровьем

Алексей Оверчук, который накануне попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве, находится в стабильном состоянии. Врачи продолжают его лечение, рассказал пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Матвеев.

В ДТП также пострадал и водитель Оверчука, пишет РИА "Новости". У мужчины сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Напомним, авария на Кутузовском проспекте произошла накануне вечером. В результате столкновения двух машин пострадали трое.