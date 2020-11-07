Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
655 новости
Алексей Оверчук, который накануне попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве, находится в стабильном состоянии. Врачи продолжают его лечение, рассказал пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Матвеев.
В ДТП также пострадал и водитель Оверчука, пишет РИА "Новости". У мужчины сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.
Напомним, авария на Кутузовском проспекте произошла накануне вечером. В результате столкновения двух машин пострадали трое.
Представитель Демпартии США в ряде вопросов улучшить контакты с Москвой
В Берлине прогнозируют разлад в отношениях России и Китая