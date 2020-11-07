Прокурора по делу MH17 подловили на лжи

Прокурора по делу MH17 подловили на лжи
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Журналист рассказал о сомнительных заявлениях и уликах в расследовании

Взятые спустя почти 11 месяцев после трагедии с малазийским "Боингом" образцы почвы так и не были исследованы. Об этом заявил голландский прокурор Тийс Бергер во время судебного процесса. Однако это вызвало вопросы у журналиста Эрика ван де Бика. 

Бергер утверждал, что образцы почвы с предполагаемого места запуска "Бука" так и не были исследованы в связи с тем, что следствие посчитало, что не найдет следов горения в образцах. Журналист задается вопросом, почему в таком случае спустя почти год после трагедии решили взять эти образцы. 

Прокурор заявил, что ранее они получили образцы почв с Украины, где до этого пять месяцев назад запускали "Бук" и не нашли никаких следов горения. В связи с этим они посчитали, что исследовать почву по делу MH17 бессмысленно. Адвокаты подвергли критике подобное решение. 

Ванд де Бик отметил, что в словах прокурора можно заметить ложь, что почва так и не была исследована. В апреле 2015 года NFI сравнивал образцы почвы, полученные с наиболее вероятной точки запуска ракеты, а позже на заседании JIT исследование было решено прекратить, поскольку не нашли необходимости предоставлять доказательства о местоположении пусковой площадки, пишет "ПолитРоссия".

"Возможно, они думали, что к тому моменту у них было достаточно доказательств. Или они боялись, что если в образцах грунта ничего не найдут, этот факт будет использован защитой для опровержения их теории", – заявляет журналист. 

Ранее сообщалось, что Китай может сыграть важную роль в установлении истины по делу малазийского "Боинга", поскольку владеет секретными данными со спутников. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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