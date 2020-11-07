Что случилось сегодня: последние новости на 7 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 7 ноября
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

На Украине взбесились из-за нового решения Путина, а Лукашенко назвал позорищем выборы в США – эти и другие новости в ежедневной подборке. 

Политика

Власти Украины возмущены решением Путина по Донбассу. В связи с этим МИД страны выразил России ноту протеста и призвал Запад к новым санкциям. 

После проигрыша на выборах Трамп не намерен передать власть мирным путем. Источники, близкие к окружению президента, раскрыли подробности плана главы. 

Москва присоединится к санкциям Минска против Запада. 

Александр Лукашенко прокомментировал выборы в США. Президент отметил, что происходящее в Штатах стало позором для демократии. 

План побега Трампа после выборов раскрыли журналисты. 

Экономика

Россиянам обозначили крайне неблагоприятный прогноз по доллару. Уже в следующем году он может взлететь до 250 рублей. 

Армия

В США нашли преимущества Су-35С над F-22.

России предрекли проигрыш в войне с Японией. 

Жизнь

Порошенко рассказал о семейной трагедии и попросил власти Украины выполнить данное ими обещание. 

Голландский журналист подловил прокурора по делу MH17 на лжи. 

Шоу-бизнес

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. В катастрофе погиб ведущий "Звезды сошлись". 

После смерти Жванецкого всплыли подробности его скандала с Райкиным, после которого писателя уволили из театра. 

В семье Ефремова ужасно восприняли новость о внезапном переводе актера из СИЗО.

Стало известно, что Прилучный – не единственная жертва "охоты" Карпович. До этого актриса собиралась увести из семьи не менее известного мужчину. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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