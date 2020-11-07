Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
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- Доллар взлетел выше 80 рублей
На Украине взбесились из-за нового решения Путина, а Лукашенко назвал позорищем выборы в США – эти и другие новости в ежедневной подборке.
Политика
Власти Украины возмущены решением Путина по Донбассу. В связи с этим МИД страны выразил России ноту протеста и призвал Запад к новым санкциям.
После проигрыша на выборах Трамп не намерен передать власть мирным путем. Источники, близкие к окружению президента, раскрыли подробности плана главы.
Москва присоединится к санкциям Минска против Запада.
Александр Лукашенко прокомментировал выборы в США. Президент отметил, что происходящее в Штатах стало позором для демократии.
План побега Трампа после выборов раскрыли журналисты.
Экономика
Россиянам обозначили крайне неблагоприятный прогноз по доллару. Уже в следующем году он может взлететь до 250 рублей.
Армия
В США нашли преимущества Су-35С над F-22.
России предрекли проигрыш в войне с Японией.
Жизнь
Порошенко рассказал о семейной трагедии и попросил власти Украины выполнить данное ими обещание.
Голландский журналист подловил прокурора по делу MH17 на лжи.
Шоу-бизнес
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. В катастрофе погиб ведущий "Звезды сошлись".
После смерти Жванецкого всплыли подробности его скандала с Райкиным, после которого писателя уволили из театра.
В семье Ефремова ужасно восприняли новость о внезапном переводе актера из СИЗО.
Стало известно, что Прилучный – не единственная жертва "охоты" Карпович. До этого актриса собиралась увести из семьи не менее известного мужчину.
Отдавать президентское кресло мирным путем он не намерен