Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

На Украине взбесились из-за нового решения Путина, а Лукашенко назвал позорищем выборы в США – эти и другие новости в ежедневной подборке.

Политика

Власти Украины возмущены решением Путина по Донбассу. В связи с этим МИД страны выразил России ноту протеста и призвал Запад к новым санкциям.

После проигрыша на выборах Трамп не намерен передать власть мирным путем. Источники, близкие к окружению президента, раскрыли подробности плана главы.

Москва присоединится к санкциям Минска против Запада.

Александр Лукашенко прокомментировал выборы в США. Президент отметил, что происходящее в Штатах стало позором для демократии.

План побега Трампа после выборов раскрыли журналисты.

Экономика

Россиянам обозначили крайне неблагоприятный прогноз по доллару. Уже в следующем году он может взлететь до 250 рублей.

Армия

В США нашли преимущества Су-35С над F-22.

России предрекли проигрыш в войне с Японией.

Жизнь

Порошенко рассказал о семейной трагедии и попросил власти Украины выполнить данное ими обещание.

Голландский журналист подловил прокурора по делу MH17 на лжи.

Шоу-бизнес

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. В катастрофе погиб ведущий "Звезды сошлись".

После смерти Жванецкого всплыли подробности его скандала с Райкиным, после которого писателя уволили из театра.

В семье Ефремова ужасно восприняли новость о внезапном переводе актера из СИЗО.

Стало известно, что Прилучный – не единственная жертва "охоты" Карпович. До этого актриса собиралась увести из семьи не менее известного мужчину.