Уникальный "Поезд Победы" доехал до Курска

Уникальный "Поезд Победы" доехал до Курска
Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA
Из-за пандемии попасть на экскурсию смогли лишь отдельные группы людей

Экспозиция "Поезд Победы", приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, доехала до Курска. Это уникальный проект музея на колесах, состоящий из восьми вагонов, стилизованных под определенный антураж времен войны. 

В одном из вагонов создали инсталляцию, посвященную возвращению солдат с войны. У окошка поместили героя фильма Леонида Быкова "В бой идут одни старики".

В музее при создании экспозиций использовались новейшие технологии: интерактивные панели, "живые" перроны. Ближе к концу состава разместили "призраки" погибших солдат, символизируя этим окончание войны. Иммерсивную инсталляцию сегодня осмотрел заместитель губернатора Курской области Юрий Князев.

"Я предполагал, что проект будет уникальным, но создателям мобильной экспозиции удалось удивить", – отметил он.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции посетить музей смогли лишь заранее организованные группы студентов, участников военно-патриотических клубов и ветераны локальных военных конфликтов. Планируется, что в мае поезд снова отправится в путешествие, позволив посетить музей всем желающим. 

Проект "Поезд Победы" был организован творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы".

Евгения НАГОРСКАЯ

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