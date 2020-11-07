Смешные анекдоты на 8 ноября

Шутки от "Утро.ру" помогут начать воскресенье в хорошем настроении
– Давай сегодня увидимся. Где-нибудь в центре, ок? – Ок, но как же я тебя узнаю? – Я буду на кататься самокате и врезаться во всех прохожих. – И все-таки. Как я тебя узнаю?
Уборщица в ночном клубе, которая слишком активно протирала пульты и микшеры, неожиданно попала в топ-50 лучших DJ России.
Я считаю, что окончание пандемии нужно обязательно отметить. Может, даже провести официальную церемонию закрытия. Вы только представьте: огромный надувной вирус, по щеке которого трогательно катится слеза. Лев Лещенко поет: "До свиданья, наш ласковый вирус". Все люди плачут и машут с трибун масками.
– Ромочка, сколько все-таки лет твоей невесте? – 30, мам. – Старовата! – Но она выглядит на 22! – Ага, еще и хитрая.
– Милая, а ты меня пару дней спросила, нет ли у меня эстонцев в роду. Ты это к чему?
Если вы вдруг почувствуете себя неловко и глупо из-за того, что сели не на тот автобус или проехали нужную остановку, вспомните, что в аэропорту Зальцбурга есть табло для тех, кто перепутал Австрию с Австралией.
– А мне вот цыганка в 15 лет нагадала очень много денег. – Вижу, что обманула тебя цыганка. – А вот и нет. Ведь я уже 20 лет кассиром работаю.
С возрастом осознаешь, что если лекарство пролежало в аптечке без надобности и у него истек срок годности – это даже хорошо.