Смешные анекдоты на 8 ноября

Смешные анекдоты на 8 ноября
Фото: pixabay.com
Шутки от "Утро.ру" помогут начать воскресенье в хорошем настроении
  • – Давай сегодня увидимся. Где-нибудь в центре, ок?
    – Ок, но как же я тебя узнаю?
    – Я буду на кататься самокате и врезаться во всех прохожих. 
    – И все-таки. Как я тебя узнаю?


  • Уборщица в ночном клубе, которая слишком активно протирала пульты и микшеры, неожиданно попала в топ-50 лучших DJ России.


  • Я считаю, что окончание пандемии нужно обязательно отметить. Может, даже провести официальную церемонию закрытия. Вы только представьте: огромный надувной вирус, по щеке которого трогательно катится слеза. Лев Лещенко поет: "До свиданья, наш ласковый вирус". Все люди плачут и машут с трибун масками. 


  • – Ромочка, сколько все-таки лет твоей невесте?
    – 30, мам. 
    – Старовата!
    – Но она выглядит на 22!
    – Ага, еще и хитрая. 


  • – Милая, а ты меня пару дней спросила, нет ли у меня эстонцев в роду. Ты это к чему? 


  • Если вы вдруг почувствуете себя неловко и глупо из-за того, что сели не на тот автобус или проехали нужную остановку, вспомните, что в аэропорту Зальцбурга есть табло для тех, кто перепутал Австрию с Австралией.


  • – А мне вот цыганка в 15 лет нагадала очень много денег.
    – Вижу, что обманула тебя цыганка. 
    – А вот и нет. Ведь я уже 20 лет кассиром работаю. 

  • С возрастом осознаешь, что если лекарство пролежало в аптечке без надобности и у него истек срок годности – это даже хорошо. 
Юлия МИХАЙЛОВА

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