Почему морковка вырастает "рогатой" и как этого избежать

На рост корнеплода могут повлиять сразу несколько факторов

Чаще всего "рогатой" морковка становится после подзимнего посева. На вкусе и пользе такой дефект ни сколько не отражается, однако корнеплод становится неудобно использовать в пищу: ее бывает тяжело почистить и порезать. Также ее не всегда удается с легкостью выдернуть с грядки – приходится задействовать лопату.

Причины "рогатости" морковки

Во-первых, на рост корнеплода может повлиять неправильное продергивание – морковку неудачно потянули и повредили тонкий корешок.

Во-вторых, дополнительные корни у морковки могут появиться из-за трещин в грунте.

Третьей причиной может стать температура почвы. Поскольку морковь – культура холодолюбивая, она стремиться туда, где температура пониже. К примеру, корни могут начать стремиться к дерну.

Как избежать "рогов" у морковки

1. Перед посадкой нужно хорошо перекопать почву, чтобы избавиться от комков и трещин.

2. Грядки нужно обильно поливать, поскольку недостаток влаги может сказаться на развитии корней.

3. Пропалывать в меру – процедура нужна на первом этапе роста. Окучивание также вовсе необязательно.

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