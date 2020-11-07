Почему морковка вырастает "рогатой" и как этого избежать

Почему морковка вырастает "рогатой" и как этого избежать
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/www.globallookpress.com
На рост корнеплода могут повлиять сразу несколько факторов

Чаще всего "рогатой" морковка становится после подзимнего посева. На вкусе и пользе такой дефект ни сколько не отражается, однако корнеплод становится неудобно использовать в пищу: ее бывает тяжело почистить и порезать. Также ее не всегда удается с легкостью выдернуть с грядки – приходится задействовать лопату. 

Причины "рогатости" морковки

Во-первых, на рост корнеплода может повлиять неправильное продергивание – морковку неудачно потянули и повредили тонкий корешок. 

Во-вторых, дополнительные корни у морковки могут появиться из-за трещин в грунте.

Третьей причиной может стать температура почвы. Поскольку морковь – культура холодолюбивая, она стремиться туда, где температура пониже. К примеру, корни могут начать стремиться к дерну.

Как избежать "рогов" у морковки 

1. Перед посадкой нужно хорошо перекопать почву, чтобы избавиться от комков и трещин. 

2. Грядки нужно обильно поливать, поскольку недостаток влаги может сказаться на развитии корней. 

3. Пропалывать в меру – процедура нужна на первом этапе роста. Окучивание также вовсе необязательно. 

Ранее "Утро.ру" рассказало о хитростях посадки моркови под зиму, чтобы получить хороший урожай. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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