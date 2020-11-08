Смешные анекдоты на 9 ноября

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– Знаешь, почему Трамп отказывается поражение признавать?
– Нет, почему?
– Да потому что русские не сдаются!
– Расскажите, какое у вас хобби.
– Кулинария меня очень привлекает.
– О, вы любите готовить?
– Нет, я люблю есть.
– Юра, приезжай скорее, забери сына. Мы с девчонками решили гульнуть, отмечаем, мне не до него сейчас.
– А куда ехать-то?
– В роддом!
– Добрый день, клининговую службу вызывали?
– Ой, вызывала, только вы подождите, пожалуйста, минут 15, у меня не прибрано!
Скандальные выборы в США завершились – провозглашенный президентом "сонный Джо" намерен внести ряд серьезных изменений в жизнь страны