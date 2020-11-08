Смешные анекдоты на 9 ноября

Смешные анекдоты на 9 ноября
Фото: pixabay.com
Понедельник - день веселый, если начать его с подборки свежих шуток
  • Два приятеля обсуждают выборы в США.

– Знаешь, почему Трамп отказывается поражение признавать?

– Нет, почему?

– Да потому что русские не сдаются!

  • На собеседовании.

– Расскажите, какое у вас хобби.

– Кулинария меня очень привлекает.

– О, вы любите готовить?

– Нет, я люблю есть.

  • Новости из Америки после выборов президента. В Сенате заявили, что готовят новые санкции против России за то, что она не вмешалась в выборы на стороне Дональда Трампа.
  • Жена звонит мужу.

– Юра, приезжай скорее, забери сына. Мы с девчонками решили гульнуть, отмечаем, мне не до него сейчас.

– А куда ехать-то?

– В роддом!

  • Звонок в домофон.

– Добрый день, клининговую службу вызывали?

– Ой, вызывала, только вы подождите, пожалуйста, минут 15, у меня не прибрано!

Кристина ЧЕРНИКОВА

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