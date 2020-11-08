Смешные анекдоты на 9 ноября

Понедельник - день веселый, если начать его с подборки свежих шуток

Два приятеля обсуждают выборы в США.

– Знаешь, почему Трамп отказывается поражение признавать?

– Нет, почему?

– Да потому что русские не сдаются!

На собеседовании.

– Расскажите, какое у вас хобби.

– Кулинария меня очень привлекает.

– О, вы любите готовить?

– Нет, я люблю есть.

Новости из Америки после выборов президента. В Сенате заявили, что готовят новые санкции против России за то, что она не вмешалась в выборы на стороне Дональда Трампа.

Жена звонит мужу.

– Юра, приезжай скорее, забери сына. Мы с девчонками решили гульнуть, отмечаем, мне не до него сейчас.

– А куда ехать-то?

– В роддом!

Звонок в домофон.

– Добрый день, клининговую службу вызывали?

– Ой, вызывала, только вы подождите, пожалуйста, минут 15, у меня не прибрано!