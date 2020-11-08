Бывшая модель намерена расторгнуть отношения с мужем после его политического провала, утверждает источник

Первая леди президента Соединенных Штатов Мелания Трамп "считает минуты" до предстоящего развода после 15 лет супружеской жизни, заявляют экс-помощники главы США Дональда Трампа.

По словам экс-директора по связям с общественностью в администрации президента Омаросы Маниголт-Ньюман, Мелания ждет, когда супруг наконец сложит полномочия. Чиновница уверена, что брак первой леди с Трампом был фиктивным.

Экс-помощница американского лидера Стефани Волкофф также уверена, что чета Трампов заключила "сделку" – ни о какой любви нет и речи. А все это время супруги спали в отдельных комнатах.

Сама Мелания постоянно заверяла журналистов, что находится в прекрасных отношениях со своим 74-летним супругом – за все это время между ними не было ни одной ссоры. Правда, в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп заключил брачное соглашение со своей второй женой, Марлой Мейплз. По договору женщина не могла давать интервью и подвергать супруга критике. И Мелания не стала исключением, заключив похожий договор.

Как пишет Daily Mail, первая леди расплакалась после победы мужа на выборах 2016 года, так как не ожидала, что он станет президентом. Волкофф заявила, что Мелания уже успела провести переговоры о соглашении после расторжения брачного союза, чтобы обеспечить будущее их сыну Бэррону.

Ранее в Сети распространили видео, на котором Мелания отдернула руку от супруга, попытавшегося помочь ей при спуске с трапа самолета.