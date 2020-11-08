Не всю посуду и продукты можно ставить в печь

Что может привести к поломке бытовой техники или даже возгоранию – в материале "Утро.ру".



Нельзя включать пустую микроволновку

Если внутри ничего нет, прибор не должен работать. Специалисты настоятельно рекомендуют выключать печь сразу, как только вы что-то подогрели и вынули блюдо. В противном случае микроволны нечему будет поглощать, что приведет к поломке или даже возгоранию.

Острый перец

Наверняка о том, что он входит в "черный список", знают немногие. Оказывается, при большой мощности жгучий перец может взорваться и даже загореться. Поэтому если вы планируете добавить его при готовке, лучше отдайте предпочтение духовке – ради безопасности.

Мороженое мясо

Еще один продукт, который не советуют нагревать в микроволновке. В печи мясо размораживается неравномерно, что может привести к размножению болезнетворных бактерий. Так что лучше размораживать мясо по старинке – не забыть вовремя вытащить его из морозилки и просто подождать.

Контейнеры из пластика

Если вы не уверены, что контейнер предназначен для микроволновки, лучше отказаться от идеи подогревать в нем еду. Существует множество видов пластика, который при нагревании выделяет вредные для здоровья вещества, которые, конечно, проникают и в еду. Поэтому безопаснее положить продукты в стеклянную миску.

Опасно подогревать еду и в контейнерах, в которые еду упаковывают на вынос. В большинстве случаев их делают из пенополистерола, который также нельзя нагревать. Такие контейнеры в принципе не предназначены для микроволновки, поэтому не поленитесь переложить еду в другую посуду.

Бумага

Еду в бумажных пакетах и обертках подогревать в микроволновке не стоит. Некоторые виды такой упаковки могут запросто загореться.