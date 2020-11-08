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Байдену припомнили планы разместить военные базы НАТО в Крыму, чета Трампов готовится к разводу, Зеленскому грозит импичмент, а укрепление рубля снова оказалось под угрозой. Все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Политика

В Сети после провозглашения Джо Байдена избранным президентом США вспомнили о его высказывании в 2016 году относительно планов на Крым. Будучи вице-президентом, демократ заявил, что неплохо было бы разместить на полуострове базы НАТО и непосредственно войска Штатов.



Главе Украины Владимиру Зеленскому тем временем грозит импичмент. К таким печальным для президента последствиям приведет падение рейтинга и как следствие утрата доверия соратников, а также приход к власти в США Байдена, который, как известно, поддерживает экс-лидера Незалежной Петра Порошенко. Такое мнение высказал украинский эксперт.

Жизнь

СМИ сообщили, что Дональд Трамп, вероятно, вскоре разведется с супругой Меланией. Как сообщила помощница политика, брак его был фиктивным. Сейчас же его жена жаждет побыстрее разорвать семейные узы.

Экономика

Эксперт дал прогноз на следующую неделю по курсу рубля. Он оценил как положительные, так и негативные последствия для российской валюты от прихода к власти Байдена.