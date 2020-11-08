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Многие домохозяйки сталкивались с тем, что накленные на посуду этикетки плохо отмываются – следы клея сохраняются на стекле, металле и пластике. Конечно, можно попробовать решить проблему с помощью кипятка, однако часто результат не оправдывает ожиданий.
Эффективными средствами, которые помогут отодрать клей, не повредив посуду, являются антисептик и лак для волос.
Способ 1:
Снимите бумажную наклейку. На остатки этикетки нанесите антисептик для рук, который можно приобрести в любой аптеке. Подождите примерно полминуты.
После этого снимите с помощью ватного тампона остатки клея. Результат – чистая и гладкая посуда.
Способ 2:
Лучшего результата можно добиться с помощью лака для волос – это средство гораздо эффективнее многих растворителей и антисептика для рук.
Лак наносится на остатки наклейки (либо скотча). При желании можно побрызгать им надпись с маркером, которую мог оставить продавец, указав на посуде цену. Средство практически моментально удаляет лишние следы. Сотрите остатки ватным диском.
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