Будет блестеть: как очистить кухонную посуду от остатков наклеек

Будет блестеть: как очистить кухонную посуду от остатков наклеек
Посуда. Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
На помощь придут средства, которые всегда есть под рукой

Многие домохозяйки сталкивались с тем, что накленные на посуду этикетки плохо отмываются – следы клея сохраняются на стекле, металле и пластике. Конечно, можно попробовать решить проблему с помощью кипятка, однако часто результат не оправдывает ожиданий.

Эффективными средствами, которые помогут отодрать клей, не повредив посуду, являются антисептик и лак для волос.

Способ 1:

Снимите бумажную наклейку. На остатки этикетки нанесите антисептик для рук, который можно приобрести в любой аптеке. Подождите примерно полминуты.

После этого снимите с помощью ватного тампона остатки клея. Результат – чистая и гладкая посуда.

Способ 2:

Лучшего результата можно добиться с помощью лака для волос – это средство гораздо эффективнее многих растворителей и антисептика для рук.

Лак наносится на остатки наклейки (либо скотча). При желании можно побрызгать им надпись с маркером, которую мог оставить продавец, указав на посуде цену. Средство практически моментально удаляет лишние следы. Сотрите остатки ватным диском.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом универсального средства для очистки любой поверхности.

Егор МАЛКОВ

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