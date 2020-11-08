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Александр Мясников рассказал, прием каких антибиотиков
вызывает серьезные последствия для здоровья. Так, ряд препаратов, которые относятся
к старым, но еще сохранили активность, могут привести к необратимой глухоте.
"Это препарат из группы аминогликозидов "Гентамицин" и ещё ряд препаратов. Они являются ототоксичными как выстрел над ухом",
– отметил Мясников в эфире канала "Россия 1".
Опасными для слуха могут быть не только антибиотики, добавил врач. К таким последствиям, как глухота, приводят некоторые противогрибковые и мочегонные препараты. Мясников призвал россиян не заниматься самолечением и обязательно посоветоваться с врачом, прежде чем самовольно "назначать" себе препараты.
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