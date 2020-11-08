Доктор Мясников: антибиотики могут привести к необратимой глухоте

Медик призвал россиян быть осторожнее с рядом препаратов

Александр Мясников рассказал, прием каких антибиотиков вызывает серьезные последствия для здоровья. Так, ряд препаратов, которые относятся к старым, но еще сохранили активность, могут привести к необратимой глухоте.

"Это препарат из группы аминогликозидов "Гентамицин" и ещё ряд препаратов. Они являются ототоксичными как выстрел над ухом",

– отметил Мясников в эфире канала "Россия 1".

Опасными для слуха могут быть не только антибиотики, добавил врач. К таким последствиям, как глухота, приводят некоторые противогрибковые и мочегонные препараты. Мясников призвал россиян не заниматься самолечением и обязательно посоветоваться с врачом, прежде чем самовольно "назначать" себе препараты.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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