Убиты три человека, еще несколько ранены

План перехват объявлен в Воронежской области. Там на аэродроме Балтимор 20-летний солдат-срочник убил утром 9 ноября нескольких сослуживцев и скрылся с оружием. Его ищут полиция, военные патрули и Росгвардия.

Из ориентировки, которую публикует "Вести Воронеж", известно, что подозреваемым является местный житель. В понедельник около 6.00 мск он застрелил водителя и дежурного по полку офицера, у которого и отнял пистолет ПМ и, возможно, два магазина.

Уточняется, что солдат напал на должностных лиц, прибывших на аэродром с проверкой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны.

По информации телеграм-канала Mash, служащий бомбардировочного полка военной части 45117 поругался с офицером, прибывшим утром на аэродром с проверкой суточного наряда. Он сумел отобрать у него пистолет и выстрелить. На помощь к офицеру подбежал водитель. Срочник выстрелил и в него, а потом, убегая, ранил еще одного сослуживца, который позже скончался.

На данный момент известно, что смертельные ранения получили три человека. Есть данные о еще нескольких раненых. Ранее сообщалось, что военнослужащий сначала напал на сослуживца с топором.