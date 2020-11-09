Жителей Подмосковья ждут новые ограничения из-за коронавируса

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Для обеспечения безопасности пожилых людей будут приняты дополнительные меры

Новые ограничения из-за коронавируса на днях вступят в силу в Московской области. Они коснутся людей в возрасте от 65 лет. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В среду,11 ноября, пожилым жителям Подмосковья заблокируют транспортные карты. С этого времени пенсионеры не смогут бесплатно ездить по городам и другим населенным пунктам.

К такому решению местная администрация пришла из-за того, что пожилые люди тяжелее переносят болезнь, дольше находятся в клиниках и чаще других умирают. Их нужно ограждать от возможности заразиться COVID-19, пояснил губернатор телеканалу "Россия 24".

До 15 ноября в области будут установлены еще почти 19 тыс. коек для лечения больных с коронавирусом. Пенсионерам помогают волонтеры и работники соцслужбы, отмечает телеканал "360".

Также в регионе до 22-го ноября. продлен запрет на проведение массовых мероприятий. До конца этой недели нельзя посещать музеи и дворцово-парковые комплексы.

Полина ДОРОЖКИНА

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