Названа предварительная причина убийства военных в Воронеже

Подозреваемому удалось скрыться благодаря хорошему знанию местности

У солдата-срочника, совершившего массовое убийство на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, случился нервный срыв. Об этом сообщили в Западном военном округе в понедельник, 9 ноября.

По словам источника, эта версия причины произошедшего является на данный момент основной, передает РИА "Новости".

Утром 9 ноября стало известно о ЧП в Воронеже. Там 20-летний военнослужащий по призыву убил офицера, водителя и еще одного сослуживца и скрылся из части, прихватив с собой оружие и боеприпасы к нему. Еще один военнослужащий ранен, его жизнь вне опасности.

В области объявлен план-перехват. Известно, что подозреваемый – житель Воронежа.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

На Украине оценили легкость "возвращения" Крыма

Взять под контроль российский полуостров проще, чем Донбасс, считают в Незалежной

Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины

Киев требует нового наказания для Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1120 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей