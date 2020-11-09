Подозреваемому удалось скрыться благодаря хорошему знанию местности

У солдата-срочника, совершившего массовое убийство на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, случился нервный срыв. Об этом сообщили в Западном военном округе в понедельник, 9 ноября.

По словам источника, эта версия причины произошедшего является на данный момент основной, передает РИА "Новости".

Утром 9 ноября стало известно о ЧП в Воронеже. Там 20-летний военнослужащий по призыву убил офицера, водителя и еще одного сослуживца и скрылся из части, прихватив с собой оружие и боеприпасы к нему. Еще один военнослужащий ранен, его жизнь вне опасности.

В области объявлен план-перехват. Известно, что подозреваемый – житель Воронежа.