Как помыть стиральную машину: помогут сода и уксус

Очистить технику можно подручными средствами

Для того чтобы стиральная машина прослужила как можно дольше, ей требуется уделить немного внимания. Очистка машинки раз в месяц позволит сохранить ее работоспособность на долгие годы. Такую процедуру нужно делать спустя три-четыре года после ее приобретения. Кроме того, если выстиранное белье стало пахнуть плесенью – немедленно промойте прибор.

Очистка стиральной машины внутри

Для этого нужно сделать пасту из соды с водой. Ее кладем в лоток для порошка. В барабан следует залить стакан уксуса. Затем нужно установить максимальную температуру и запустить стирку. После этого протереть машинку тряпочкой.

Резинка и дверца барабана

Нужно помнить, что под резинкой стиральной машины могут скапливаться волосы, забытые монеты, небольшие предметы гардероба. Их нужно удалить, а резинку промыть слабым раствором уксуса. Им же следует протереть дверцу.

Лоток для порошка

Этот элемент стиральной машины следует отстегнуть от техники и вымыть с помощью пасты из соды с водой, а затем промыть под краном. При необходимости лоток можно замочить минут на 20 в чистящем растворе.

Фильтр насоса

Этот элемент техники нужно чистить не реже, чем раз в шесть месяцев. Фильтр следует промывать, иначе машина станет плохо сливать воду.

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