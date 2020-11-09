Попал в армию после драки в вузе: подробности о личности убившего сослуживцев Макарова

Попал в армию после драки в вузе: подробности о личности убившего сослуживцев Макарова
Фото: fotototo/blickwinkel/www.globallookpress.com
Знакомые отзываются о военнослужащем как об агрессивном и конфликтном человеке

Служащий по призыву Антон Макаров, убивший в понедельник несколько человек на военном аэродроме Балтимор, попал в армию после того, как его отчислили из вуза за драку. Об этом рассказал бывший однокурсник.

По словам источника, Макаров учился в воронежском институте МВД, но успеваемость имел не очень хорошую и с одногруппниками плохо ладил – его даже поселили не в казарме на 8 человек, а отдельно.

"Он был своеобразный человек, немного странный. Не очень хорошо свои эмоции контролировал. Несколько раз кидался на однокурсников. Вот из-за последнего раза его и отчислили, потом в армию пошел",

приводит "Газета.ру" рассказ бывшего однокурсника Макарова.

По информации телеграм-канала Mash, молодого человека растили дедушка с бабушкой. Мать уехала в Израиль, когда он учился во 2 классе. С тех пор они не виделись и по телефону практически не общались – в последний раз разговаривали в июне 2020 г., перед его уходом в армию.

Школьные учителя отзываются о Макарове как о сложном ребенке, склонном к агрессии. При этом бывшие одноклассники говорят, что он был вспыльчивым, но старался себя сдерживать, поэтому к нему специально не лезли.

Утром 9 ноября 20-летний Макаров убил трех военнослужащих на аэродроме в Воронеже и скрылся с похищенным оружием. В городе объявлен план – перехват. По некоторым данным, он может скрываться на территории воинской части.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Не надо все что не попади исправлять в армии, для этого есть другие структуры, а армии дайте немного отдышаться (очистится) от того что там еще осталось от прежних командиров, хотя и они не виноваты попали в эту мясорубку. А вот за смерть надо к ответу, и не только стрелка
1
новости партнеров

На Украине оценили легкость "возвращения" Крыма

Взять под контроль российский полуостров проще, чем Донбасс, считают в Незалежной

Баланс интересов: новому президенту США дали совет в отношении России

Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1120 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей