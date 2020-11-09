Смешные анекдоты на 10 ноября

Смешные анекдоты на 10 ноября
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Приколы от "Утро.ру" поднимут настроение во вторник
  • Молодой человек пришел домой с тремя девушками и спросил мать:
    – Как ты думаешь, на ком из них я хочу жениться?
    – На той, что стоит справа, – ответила женщина
    – Как ты узнала? – поразился сын.
    – Она мне не понравилась, как только вошла.
  • Встречаются двое приятелей.

– Два ведра грибов для тещи собрал в воскресенье, – сообщает один.

– Случайно не ядовитых? – интересуется другой.

– И вовсе не случайно.

  • Один американский журналист говорит другому:

– Странно, что за Байдена проголосовало так много покойников.
– Ничего удивительного, ведь они считают его своим.

  • Дочь спрашивает у матери:

– Почему женщины выходят замуж?

– Им не хватает опыта, – отвечает та.

– А из-за чего разводятся?

– Терпение заканчивается.

– А зачем же опять идут в загс?

– Недостает памяти.

  • Что бы там не говорили, но коронавирус смертельно опасен, - делится мужчина с соседом. – Я вот будто бы перенес его, а когда пошел в поликлинику закрыть больничный, то за несколько часов, что бегал с бумажками по этажам в разные кабинеты, едва  не помер.
  • На медкомиссии в военкомате призывник возмутился:

-  Я хромой и у меня язва желудка. Почему мне поставили: здоров?

– Анализы у вас хорошие, да и никаких признаков, которые вы назвали, нет, – последовал ответ.

– Но я бессимптомный больной, – заявил молодой человек. 

Полина ДОРОЖКИНА

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