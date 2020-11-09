Смешные анекдоты на 10 ноября

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– Два ведра грибов для тещи собрал в воскресенье, – сообщает один.
– Случайно не ядовитых? – интересуется другой.
– И вовсе не случайно.
– Странно,
что за Байдена проголосовало так много покойников.
– Ничего удивительного, ведь они считают его своим.
– Почему женщины выходят замуж?
– Им не хватает опыта, – отвечает та.
– А из-за чего разводятся?
– Терпение заканчивается.
– А зачем же опять идут в загс?
– Недостает памяти.
- Я хромой и у меня язва желудка. Почему мне поставили: здоров?
– Анализы у вас хорошие, да и никаких признаков, которые вы назвали, нет, – последовал ответ.
– Но я бессимптомный больной, – заявил молодой человек.
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