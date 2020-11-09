Смешные анекдоты на 10 ноября

Приколы от "Утро.ру" поднимут настроение во вторник

Молодой человек пришел домой с тремя девушками и спросил мать:

– Как ты думаешь, на ком из них я хочу жениться?

– На той, что стоит справа, – ответила женщина

– Как ты узнала? – поразился сын.

– Она мне не понравилась, как только вошла.

– Как ты думаешь, на ком из них я хочу жениться? – На той, что стоит справа, – ответила женщина – Как ты узнала? – поразился сын. – Она мне не понравилась, как только вошла. Встречаются двое приятелей.

– Два ведра грибов для тещи собрал в воскресенье, – сообщает один.

– Случайно не ядовитых? – интересуется другой.

– И вовсе не случайно.

Один американский журналист говорит другому:

– Странно, что за Байдена проголосовало так много покойников.

– Ничего удивительного, ведь они считают его своим.

Дочь спрашивает у матери:

– Почему женщины выходят замуж?

– Им не хватает опыта, – отвечает та.

– А из-за чего разводятся?

– Терпение заканчивается.

– А зачем же опять идут в загс?

– Недостает памяти.

Что бы там не говорили, но коронавирус смертельно опасен, - делится мужчина с соседом. – Я вот будто бы перенес его, а когда пошел в поликлинику закрыть больничный, то за несколько часов, что бегал с бумажками по этажам в разные кабинеты, едва не помер.

На медкомиссии в военкомате призывник возмутился:

- Я хромой и у меня язва желудка. Почему мне поставили: здоров?

– Анализы у вас хорошие, да и никаких признаков, которые вы назвали, нет, – последовал ответ.

– Но я бессимптомный больной, – заявил молодой человек.

