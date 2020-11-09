Кадры, переданные Киевом международным следователям, прогнали через фотошоп

Видеозапись, на которой по Луганску движется установка ЗРК "Бук", уничтожившая, по версии Киева, малайзийский "Боинг" в 2014 г., была обработана в специальной компьютерной программе. Это заметно при детальном рассмотрении кадров, которые являются одной из основных улик стороны обвинения.

Видеозапись появилась в интернете буквально на другой день после крушения МН17, указывает независимый технический эксперт Юрий Антипов. Причем опубликовал ее украинский министр МВД, у которого в тот момент не могло быть доступа на подконтрольную ополченцам территорию Донбасса. Но он без всяких сомнений подписал – вот "Бук", из которого сбили самолет. И этой версии стали придерживаться следователи и прокуроры в Нидерландах.

Антипов предлагает более внимательно рассмотреть момент, когда грузовик "Вольво" с "Буком" проезжает мимо столба: кабина и прицеп с ракетами движутся в кадре не синхронно. Причем нарушены не только пропорции и тайминг:

"Левая образующая столба четкая, как по линейке нарисована. А правая образующая сильно размыта. Явное присутствие фотошопа",

– приводит NewInform мнение эксперта. Он отмечает, что "художники явно перестарались".

Ранее Антипов обратил внимание на абрикосовое дерево, мимо которого следовал "Бук": его внешний вид не соответствует указанному времени года. На другом эпизоде видео люди одеты теплее, чем требуется на Украине в разгар лета. Из этого эксперт делает вывод, что представленные Киевом доказательства вины ополченцев и России сфабрикованы.