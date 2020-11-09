20 тысяч в декабре: кто из пенсионеров получит единовременную выплату

20 тысяч в декабре: кто из пенсионеров получит единовременную выплату
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Деньги автоматически придут на пенсионный счет

В ближайшие дни часть российских пенсионеров получит денежный подарок. Столичное правительство постановило выплатить по 20 тыс. рублей в связи с очередной годовщиной битвы советских войск с фашистскими захватчиками под Москвой.

Дата 5 декабря 1941 г. считается днем начала контрнаступления Красной Армии. В связи с этим все ветераны и гражданские лица, помогавшие отстоять Москву и развернуть врага вспять, получат единовременную денежную выплату к празднику.

По 20 тыс. рублей будет переведено на пенсионные счета граждан, награжденных медалью "За оборону Москвы", тех, кто рыл окопы и строил оборонительные рубежи и всех, кто в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г. работал или получал профессиональное образование в столице, сообщает портал правительства Москвы.

Ранее стало известно, кто из российских пенсионеров получит в 2021 г. дополнительно по 1 тыс. рублей в месяц.

Николай ВИКТОРОВ

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