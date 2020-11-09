Убийце-военнослужащему грозит пожизненное заключение

Солдата-срочника Антона Макарова, убившего сегодня, по меньшей мере, трех сослуживцев на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем, задержали в селе Землянск в 50 км от места ЧП. Молодому человеку за его преступление грозит пожизненное заключение.

В соцсетях появились видеокадры поимки 20-летнего солдата. На них видно лежащего Макарова лицом вниз на асфальте с кровоточащей раной на лбу. На вопрос оперативников, знает ли он, за что задержан, тот отвечает кратко "За все".

Напомним, Макаров находился в наряде с вечера 8 ноября, в 5 часов утра в понедельник к нему приехал с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Офицер сделал замечание солдату, от которого Макаров впал в бешенство – он снял с пожарного щита топор и ударил его со спины (в некоторых СМИ сообщали, что удар пришелся по голове).

Затем срочник забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него, пишет "Российская газета", попутно открыв стрельбу по бросившемуся на помощь майору водителю. Потом Макаров расстрелял еще двух военнослужащих – ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. На месте инцидента были обнаружены три убитых, еще одного отправили в госпиталь с двумя полевыми ранениями. Позже портал "Вести. Воронеж" сообщил, что рядовой Фирсов скончался в реанимации.

Сам нападавший сбежал из военной части. К его поискам поискам были подключены свыше ста сотрудников ОМОНа и СОБРа, а также беспилотники, вводился план "Перехват".

В СМИ появилась информация, что солдат отобрал у водителя машину в поселке Ямное Рамонского района, угрожая отобранным у офицера оружием. По данным LIFE SHOT, на автомобиле убийца пытался уехать в Орловскую область, где у него живут дедушка и бабушка.

Хозяин авто позже рассказал, что сидел и спокойно рыбачил, когда к нему подошел молодой человек и "достал пистолет, передернул затвор…". Одним словом, он отдал ему ключи от машины и телефон.

Ранее мы писали, что Макаров оказался в армии после того, как его отчислили попал в армию после того, как его отчислили из воронежского института МВД за драку. По словам сокурсников, он был не очень успешным студентом, зато с буйным и неустойчивым характером.

Военный следственный отдел СКР по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по статьям 105 и 226 УК РФ "Убийство двух или более лиц и хищение оружия". Макарову грозит пожизненное заключение.

Последнее громкое преступление в российской армии подобного толка произошло в октябре 2019 г. в воинской части под Читой. Тогда солдат-срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел сослуживцев, в результате бойни погибли восемь человек, напоминает издание "URA.RU". Еще двое военнослужащих попали в госпиталь с тяжелыми ранениями.

Шамсутдинов объяснил свой срыв постоянными издевательствами со стороны сослуживцев и офицеров.

После сегодняшнего ЧП замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости профилактики преступлений в ВС России, передают РИА "Новости".

