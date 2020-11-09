Выкидывать не придется: что делать с засохшей тушью для ресниц

Выкидывать не придется: что делать с засохшей тушью для ресниц
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Лайфхак продлит срок службы косметического средства

Многие девушки и женщины пользуются косметикой, чтобы подчеркнуть привлекательность своей внешности. Одним из самых популярных и часто используемых средств является тушь.

Наверняка каждая представительница прекрасного пола сталкивалась с такой проблемой – со временем продукт начинает засыхать. Как правило, хорошая тушь стоит достаточно дорого, поэтому выкидывать ее очень жалко.

Найден эффективный способ, что делать с засохшей тушью.

  • Возьмите стакан и наполните его горячей водой.
  • Затем опустите туда флакончик с косметическим средством.
  • Спустя две-три минуты выньте тушь из воды.

После такой процедуры тушь восстановится и снова будет делать ваш взгляд красивым и выразительным.

Есть еще несколько советов, чем можно помочь засохшей туши. Один из них связан с использованием мицеллярной воды. Все, что вам нужно сделать – это добавить пару капель жидкости во флакончик.

Также некоторые рекомендуют прибегнуть к помощи глазных капель или раствора для хранения линз. Однако нужно понимать, что случайное попадание данных средств в глаза может вызвать неприятные ощущения – резь, жжение или слезотечение. Ведь реакция на них сугубо индивидуальна.

Анастасия ГОРЮНОВА

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