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Многие девушки и женщины пользуются косметикой, чтобы подчеркнуть привлекательность своей внешности. Одним из самых популярных и часто используемых средств является тушь.
Наверняка каждая представительница прекрасного пола сталкивалась с такой проблемой – со временем продукт начинает засыхать. Как правило, хорошая тушь стоит достаточно дорого, поэтому выкидывать ее очень жалко.
Найден эффективный способ, что делать с засохшей тушью.
После такой процедуры тушь восстановится и снова будет делать ваш взгляд красивым и выразительным.
Есть еще несколько советов, чем можно помочь засохшей туши. Один из них связан с использованием мицеллярной воды. Все, что вам нужно сделать – это добавить пару капель жидкости во флакончик.
Также некоторые рекомендуют прибегнуть к помощи глазных капель или раствора для хранения линз. Однако нужно понимать, что случайное попадание данных средств в глаза может вызвать неприятные ощущения – резь, жжение или слезотечение. Ведь реакция на них сугубо индивидуальна.
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