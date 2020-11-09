Лайфхак продлит срок службы косметического средства

Многие девушки и женщины пользуются косметикой, чтобы подчеркнуть привлекательность своей внешности. Одним из самых популярных и часто используемых средств является тушь.

Наверняка каждая представительница прекрасного пола сталкивалась с такой проблемой – со временем продукт начинает засыхать. Как правило, хорошая тушь стоит достаточно дорого, поэтому выкидывать ее очень жалко.

Найден эффективный способ, что делать с засохшей тушью.

Возьмите стакан и наполните его горячей водой.

Затем опустите туда флакончик с косметическим средством.

Спустя две-три минуты выньте тушь из воды.

После такой процедуры тушь восстановится и снова будет делать ваш взгляд красивым и выразительным.

Есть еще несколько советов, чем можно помочь засохшей туши. Один из них связан с использованием мицеллярной воды. Все, что вам нужно сделать – это добавить пару капель жидкости во флакончик.

Также некоторые рекомендуют прибегнуть к помощи глазных капель или раствора для хранения линз. Однако нужно понимать, что случайное попадание данных средств в глаза может вызвать неприятные ощущения – резь, жжение или слезотечение. Ведь реакция на них сугубо индивидуальна.