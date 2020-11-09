Американский журналист: 132 тысячи бюллетеней могут быть недействительны

Речь идет о голосах избирателей в штате Джорджия

Обстановка в Штатах на фоне скандальных выборов президента по-прежнему напряженная. Так, в Джорджии назначили пересчет голосов – штат стал первым, где приняли такое решение.



Тем временем американский журналист Кайл Беккер в своем Твиттер заявил, что 132 тысячи голосов, которые отдали в Джорджии, могут быть недействительны. Так, во время голосования в округе Фултон, по его словам, наблюдалось 132 тысячи случаев "изменения адреса" – то есть избиратели могли отдать свой голос в другом, неположенном месте. Не исключено, что такие бюллетени признают недействительными. Подобные сообщения появились и в аккаунтах других пользователей соцсетей.

Беккер отметил, что Джо Байден, по последним данным, ведет в Джорджии с 10 тысячами голосов и это хватит, чтобы поменять правила игры.

Ранее госсекретарь штата Брэд Раффенспергер в эфире телеканала Fox News заявил, что голоса будут пересчитывать. Напомним, что Джорджия дает на выборах 16 голосов. По предварительным итогам голосования отрыв Байдена от Трампа был не более двух тысяч голосов.

GEORGIA.



132,000 "Change of Address" RED FLAGS in Fulton County, GA. These votes are "highly likely ineligible to vote and have moved," per source.



Biden leads Georgia by 10K votes as of last update.



It's enough to be a *gamechanger.* 🚨🚨🔽https://t.co/J2X7VoEFkR — Kyle Becker (@kylenabecker) November 8, 2020

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина высказалась об итогах выборов в США, указав на "информационные войны в действии". Она выложила в своем телеграм-канале карты, которые демонстрируют предпочтения избирателей в 2020 году и четыре года назад. Как видно, в глубинке, где влияние соцсетей и средств массовой информации на граждан не столь велико, американцы поддерживают Трампа. А вот жители крупных городов, где ситуация противоположная, склонились на сторону демократа Байдена.

Выборы главы США прошли 3 ноября. Напомним, ранее СМИ досрочно объявили Байдена новым президентом, хотя подсчет голосов не был завершен. Трамп отказался признавать поражение и заявил, что будет добиваться пересчета голосов в нескольких штатах, которые имеют особую значимость.