Американский журналист: 132 тысячи бюллетеней могут быть недействительны

Обстановка в Штатах на фоне скандальных выборов президента по-прежнему напряженная. Так, в Джорджии назначили пересчет голосов – штат стал первым, где приняли такое решение.



Тем временем американский журналист Кайл Беккер в своем Твиттер заявил, что 132 тысячи голосов, которые отдали в Джорджии, могут быть недействительны. Так, во время голосования в округе Фултон, по его словам, наблюдалось 132 тысячи случаев "изменения адреса" – то есть избиратели могли отдать свой голос в другом, неположенном месте. Не исключено, что такие бюллетени признают недействительными. Подобные сообщения появились и в аккаунтах других пользователей соцсетей.

Беккер отметил, что Джо Байден, по последним данным, ведет в Джорджии с 10 тысячами голосов и это хватит, чтобы поменять правила игры.

Ранее госсекретарь штата Брэд Раффенспергер в эфире телеканала Fox News заявил, что голоса будут пересчитывать. Напомним, что Джорджия дает на выборах 16 голосов. По предварительным итогам голосования отрыв Байдена от Трампа был не более двух тысяч голосов.

GEORGIA.



132,000 "Change of Address" RED FLAGS in Fulton County, GA. These votes are "highly likely ineligible to vote and have moved," per source.



Biden leads Georgia by 10K votes as of last update.



It's enough to be a *gamechanger.* 🚨🚨🔽https://t.co/J2X7VoEFkR