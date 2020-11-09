Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях: эффективные методы

Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях: эффективные методы
Фото: imagebroker/Rosseforp/www.globallookpress.com
Понадобятся наждачная бумага, игла или точильный камень

Практически каждая женщина имеет в своем арсенале маникюрные ножницы. Они помогают придать ногтям аккуратный вид без похода в салон красоты. Однако со временем прибор начинает затупляться, теряя свои лучшие характеристики.

Вместо того, чтобы выкидывать старые маникюрные ножницы и бежать за новыми, лучше всего воспользоваться простыми, но эффективными советами. После их выполнения инструмент будет как новый.

Способ №1. Вам понадобится наждачная бумага. Сверните материал в несколько слоев, после чего начните резать его ножницами. Спустя некоторое время к инструменту вновь вернется былая острота.

Способ №2. Возможно, вы удивитесь, но заточить ножницы поможет обычная иголка. Положите инструмент между лезвиями и повторите простое действие – режьте иглу, периодически смещая ее вправо и влево.

Способ №3. Если у вас имеется точильный камень, то проблема тупых ножниц решена. Однако этот способ считается самым сложным. Для начала необходимо раскрутить конструкцию, чтобы перед вами оказались два плоских лезвия. Затем нужно поочередно использовать то одну, то другую стороны камня.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что заточить ножницы можно также с помощью фольги. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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