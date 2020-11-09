Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Ситуация в Нагорном Карабахе накаляется, СМИ заявили о том, что российский вертолет сбили на территории Армении, срочник под Воронежем расстрелял сослуживцев, а Зеленский заболел коронавирусом. Все, чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.

Происшествия

Новая трагедия с участием солдата-срочника случилась под Воронежем. Там парень расстрелял четверых сослуживцев. Трое из них скончались. Солдату теперь грозит пожизненное заключение.



На территории Армении сбили российский вертолет. Два члена экипажа погибли. В Минобороны заявили, что огонь вели с земли из ПЗРК. Сейчас ведомство разбирается, кто сбил воздушное судно.

Коронавирус

После того, как на Украине ввели карантин выходного дня, президент Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. Политик намерен изолироваться и продолжить работу. Он заверил, что хорошо себя чувствует и преодолеет болезнь.

Политика

Конфликт между Арменией и Азербайджаном набирает обороты. Сегодня в НКР признали, что утратили контроль над городом Шуша.

Экономика

Курс доллара сегодня упал ниже 76 рублей. Американская валюта опустилась ниже этой отметки впервые с 22 сентября.

Шоу-бизнес

В Москве простились с сатириком Михаилом Жванецким. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Церемония была закрытой – присутствовали только близкие и друзья.