Состав посетил уже 13 городов

Сегодня, 9 ноября, передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Волгоград. Состав пробудет в городе-герое в течение 2 дней. За это время с экспонатами единственного в мире музея, расположенного в составе движущегося поезда, смогут ознакомиться школьники, студенты, любители истории и другие желающие.

Ознакомиться с иммерсивной инсталляцией уже успели школьники. При этом не стоит переживать о мерах безопасности: вход в музей осуществляется в соответствии со всеми необходимыми требованиями.

К слову, именно в Волгограде завершится первая часть путешествия уникального поезда. Сейчас состав проехал через 13 городов, где в годы Великой Отечественной войны проходила линия фронта. После небольшого технического обслуживания поезд продолжит свой путь на Дальний Восток.

"Авторы создали "машину времени", которая переносит посетителей в поезд, несущийся по дорогам войны. В экспозиции, размещенной в семи вагонах, задействованы 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 интерактивных столов", – рассказали в пресс-службе региона.

Напомним, что проект приурочен к 75-летию Победы и завершит мероприятия Года памяти и славы 2020.