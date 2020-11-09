Скончался последний в Санкт-Петербурге Герой Советского Союза

Ветеран сделал многое для Отечества

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил Владимирович Ашик. Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Человек легендарной судьбы, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт", – говорится в сообщении.

Беглов отметил, что Ашик был последним в северной столице Героем Советского Союза.

Ветеран возглавлял стрелковый взвод морской пехоты, участвовал в освобождении Крыма и Европы. За героизм, проявленный в ходе Венской наступательной операции, Ашик получил звание Героя Советского Союза.

По окончании войны Михаил Владимирович служил в войсках МВД в Ленинграде. Также он работал на Кировском заводе. Долгое время Ашик писал книги на военно-патриотическую тематику. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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