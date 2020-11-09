Трамп заявил об увольнении главы Минобороны США

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Дональд Трамп на своей странице в "Твиттер" сообщил о том, что министр обороны США Марк Эспер лишился своего поста.
"Марк Эспер был уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу", – написал американский лидер.
Действующий глава Белого дома объявил о том, что место Эспера займет Кристофер Миллер, который является директором Национального антитеррористического центра.
Трамп отметил, что Миллер приступает к работе незамедлительно.
Ранее стало известно о том, что над Трампом начали издеваться в соцсетях.
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