Трамп заявил об увольнении главы Минобороны США

Имя преемника уже известно

Дональд Трамп на своей странице в "Твиттер" сообщил о том, что министр обороны США Марк Эспер лишился своего поста.

"Марк Эспер был уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу", – написал американский лидер.

Действующий глава Белого дома объявил о том, что место Эспера займет Кристофер Миллер, который является директором Национального антитеррористического центра.

Трамп отметил, что Миллер приступает к работе незамедлительно.

Ранее стало известно о том, что над Трампом начали издеваться в соцсетях. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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