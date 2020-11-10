Медики борются с COVID-19 и перестали вести профилактику других опасных недугов

Из-за этого в России после пандемии может случиться вспышка смертельных болезней, в частности – менингита. Этим опасением поделилась врач-педиатр Ирина Добрецова.

Она сказала, что непоправимые последствия грозят в том случае, если будет приостановлена вакцинация. Прививки от всех недугов делать необходимо, иначе после того, как удастся одолеть нынешнюю эпидемию коронавируса, могут распространиться другие инфекции.

Детям важно проводить вакцинацию по ранее установленному графику. Пожилым гражданам нужно обязательно сделать прививки от гриппа.

COVID-19 довольно трудно отличить от гриппа, даже врачу это не всегда под силу. А если к инфекции из Китая добавятся другие, к примеру, стафилококк, то спасти больного будет очень сложно, он вполне может умереть, отметила медик в разговоре с "Царьградом".

Накануне стало известно, что за время пандемии в России заразились 1796132 жителей. Из них 30793 человека скончались.

Ранее ученые предупреждали об угрозе миру от вируса Нипах, который провоцирует воспаление мозга и респираторные заболевания. Он уже погубил несколько жителей Индии. Инфекцию также обнаружили в Австралии, Бангладеш, Индии, Китае, Таиланде и Африке. Смерть от этой заразы наступает в 90% случаев, отмечает URA.RU.