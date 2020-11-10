Злоумышленники зазывают жителей нашей страны на несуществующий сайт "Газпрома"

Россиянам поступило заманчивое предложение – заработать в интернете. При этом неизвестные доброхоты обещают получение внушительных сумм – от сотни тысяч рублей.

Для этого они просят войти на сайт, логотипом, цветом и стилистикой напоминающий портал "Газпрома". На открывшейся странице говорится о сервисе той же известной компании, на котором все желающие смогут обогатиться, продавая нефть и газ. И никаких знаний для этого совсем не нужно, убеждают в статье.

Однако по грубым ошибкам можно без труда понять, что это обычное мошенничество. Ведь упоминаемого там решения никто не принимал, да и Алексей Миллер не "председатель правления совета директоров" концерна, как его называют предприимчивые ловкачи, а председатель правления и зампред совета директоров "Газпрома", отмечает РИА "Новости".

Тем, кто хочет стать участником этой торговли, авторы идеи предлагают сделать первоначальный взнос. По сравнению с указанными прибылями он невелик – 300 или немного больше рублей.

Однако все это проделки не кого иного, как мошенников. Сайт фейковый, а деньги, которые доверчивые россияне отправят в указанный кошелек, достанутся обманщикам, передает "Общественная служба новостей".

Ранее стало известно, что за последние полгода количество мошеннических схем в Сети выросло почти вдвое. Мошенники придумали немало способов нажиться даже на ситуации с коронавирусом.