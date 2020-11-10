ФСБ рассекретила архивы о зверствах украинских пособников Гитлера в годы войны

ФСБ рассекретила архивы о зверствах украинских пособников Гитлера в годы войны
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
На руках двоих предателей из северо-востока Незалежной кровь сотен советских людей

Участники карательной группы нацистской Германии ГФП-721 причастны к мучительной гибели нескольких сотен граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Об этом стало известно из архивов, рассекреченных управлением ФСБ по Ростовской области.

Ранее в СК возбудили уголовное дело по факту нацистской оккупации города Миллерово в 1942-1943 гг. Поисковики вместе со специалистами из правоохранительных органов обнаружили в пределах населенного пункта останки сотен человек с признаками смертельных огнестрельных ранений времен войны. Согласно данным из архивов, к убийствам в Миллерово причастны отряды шестой армии вермахта фельдмаршала Паулюса, которые служили в тайной полевой полиции ГФП-721. Это подразделение истребляло население Донбасса, востока Украины, а также Ростовской области и Молдавии.

КГБ СССР по Ростовской области внедрило в карательную группу пособников нацистов своего агента. По его информации, в составе было карателей было около двадцати человек. Наибольшую активность проявляли некие Л. Лурга и А. Сидоренко – уроженцы города Ромны на северо-востоке Украины. По сообщениям информатора, вместе с сообщниками они сбрасывали живых граждан СССР в ствол шахты, передает телеканал "360".

Также агент стал свидетелем пыток пойманных членов партизанского отряда – после избиения одного из "подпольщиков" положили на лед для замораживания.  5 марта 1943 года Сидоренко вместе с Лургой готовили зазубрины на 20-сантиметровых шприцах. Оба пособника нацистов объяснили, что эти стержни вбиваются в суставы под коленом и позвонками, чтобы выбить признания у партизан.

В послевоенные годы Лургу удалось найти в Южкузбасслаге – там он сидел за поддельные документы под другой фамилией. По информации агента, вместе с Сидоренко он совершил убийство более 450 человек. На совести последнего же более 500 жертв, передает РИА "Новости".

Ранее СК запросил у Канады данные об одном их экс-переводчиков зондеркоманды СС, который, по информации ведомства, мог быть причастен к казни 200 детей-инвалидов в районе Ейска в военные годы.

Егор МАЛКОВ

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