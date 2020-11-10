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Дмитрий Рогозин сочинил песни о работе возглавляемой им госкорпорации, которые уже записаны и прозвучали в Сети.
Композиции с написанными гендиректором текстами, посвященным космосу, можно услышать на сайте компании, где для них открыт целый раздел. Есть они на видео в "Ютуб".
Это "Над Землей летит корабль" с голосом Эдварда Хачаряна, "Не стреляй!" в клипе Юрия Абрамова, "Танцы в небе" композитора и певца Андрея Ктитарева, а также "Над Россией" в исполнении Николая Расторгуева и "Рвем небо мы в клочья", спетая Денисом Майдановым.
Некоторые интернет-пользователи, ознакомившись с новым творчеством Рогозина, восхитились:
"Душевно, и гимн космодрома готов, по крайней мере, гитарная песня в Циолковском, точно пойдет!", "Хорошая песня".
Отметим, что гендиректор "Роскосмоса" не только пишет песни. Рогозин в свободное время не прочь размяться на теннисном корте, с удовольствием играет в баскетбол. А еще он опытный подводный охотник и мотоциклист. Кроме того, свободно владеет пятью иностранными языками – английским, испанским, итальянским, французским и чешским, – легко говорит по-украински, отмечает телеканал "360".
Ранее Дмитрий Олегович тоже сочинял песни, но тогда это были лирические произведения. Его перу принадлежат тексты композиций "Она не похожа на всех" и "Ленка", посвященная его детской влюбленности.
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