Гендиректор "Роскосмоса" поведал о деятельности компании неожиданным способом

Дмитрий Рогозин сочинил песни о работе возглавляемой им госкорпорации, которые уже записаны и прозвучали в Сети.

Композиции с написанными гендиректором текстами, посвященным космосу, можно услышать на сайте компании, где для них открыт целый раздел. Есть они на видео в "Ютуб".

Это "Над Землей летит корабль" с голосом Эдварда Хачаряна, "Не стреляй!" в клипе Юрия Абрамова, "Танцы в небе" композитора и певца Андрея Ктитарева, а также "Над Россией" в исполнении Николая Расторгуева и "Рвем небо мы в клочья", спетая Денисом Майдановым.

Некоторые интернет-пользователи, ознакомившись с новым творчеством Рогозина, восхитились:

"Душевно, и гимн космодрома готов, по крайней мере, гитарная песня в Циолковском, точно пойдет!", "Хорошая песня".

Отметим, что гендиректор "Роскосмоса" не только пишет песни. Рогозин в свободное время не прочь размяться на теннисном корте, с удовольствием играет в баскетбол. А еще он опытный подводный охотник и мотоциклист. Кроме того, свободно владеет пятью иностранными языками – английским, испанским, итальянским, французским и чешским, – легко говорит по-украински, отмечает телеканал "360".

Ранее Дмитрий Олегович тоже сочинял песни, но тогда это были лирические произведения. Его перу принадлежат тексты композиций "Она не похожа на всех" и "Ленка", посвященная его детской влюбленности.