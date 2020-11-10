"Сердце лидера": объявлены лучшие социальные проекты в рамках конкурса "лидеры России – 2020"

Церемония награждения прошла в онлайн-формате

Организаторы конкурса "Лидеры России" назвали лучшие социальные проекты, реализованные в рамках задания "Сердце лидера" в 2020 году. Из 21 тыс. предложений были выбраны 10 самых актуальных и полезных для общества.

По словам руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, выполнение задания "Сердце лидера" было необходимо для выхода в суперфинал. Сначала конкурсанты сами оценивали идеи друг друга. Затем первую тысячу проектов изучили эксперты.

"Каждый проект оценивали по таким критериям, как польза для общества, актуальность, масштабность и так далее. В результате были определены 10 лучших", – пояснил Комиссаров.

Одним из победителей стал директор КФХ "Фестиваль березового сока" Алексей Грибин. Он придумал онлайн-карту, на которой фермеры могут отмечать места, где граждане могут взять бесплатно сельскохозяйственную продукцию. По его словам, еще в СССР была возможность ездить на поля и собирать оставшийся урожай. Сейчас тоже огромное количество продовольствия остается гнить, тогда как эти овощи и фрукты могли бы забирать нуждающиеся. Свой проект Грибин назвал "Сердце фермера".

Москвич Андрей Середа получил признание за проект "Бережливая диспансеризация". Он отметил, что многие граждане игнорируют диспансеризацию в поликлинике, поскольку их не устраивает единый подход к обследованию. Он разработал онлайн платформу, где человек вносит свой возраст, имеющиеся заболевания и получает рекомендации, каких специалистов нужно пройти конкретно ему, а в медицинском учреждении на этом основании составляется график консультаций.

Менеджер Юлия Лысенко победила с проектом "Хорошее дело". Он призван помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сориентироваться и выбрать профессию, которая будет и по душе, и востребована.

Управляющий директор АО НПФ "Открытие" Юрий Губкин разработал проект "Будь в курсе" по организации образовательных курсов для людей старшего поколения.

Татьяна Насонова из департамента экономической политики Минобразования и науки РФ предложила проект "Защита обманутых дольщиков". Как оказалось, до сих пор у нас не было "единого окна", куда могли бы обратиться за консультацией россияне, столкнувшиеся с банкротством застройщика и подобными трудностями. Гражданам приходится самостоятельно развираться в законодательстве, что влечет ошибки. Автор проекта инициирует создание на базе ведущих вузов страны единой системы Экспертных центров защиты обманутых дольщиков, где граждане могли бы бесплатно получать консультации по данному вопросу.

Проект завсектором Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону Наири Варданяна "Лидеры против ВИЧ" направлен на обучение врачей общению с ВИЧ-позитивными пациентами.

Азат Имамов из Елабуги подготовил проект "Татарстан – земля возможностей для всех детей", ориентированный на воспитанников детских домов, которые испытывают трудности социализации.

Артем Апокин из Уфы запустил портал Букшеринг.рф, с помощью которого читатели получают доступ к библиотекам и частным коллекция бумажных изданий.

Проект "Невозможное – это не навсегда" Ярослава Андреева из Санкт-Петербурга направлен на популяризацию альпинизма среди молодежи.

Ирина Овчинникова из Екатеринбурга стала одной из победительниц задания "Сердце Лидера", предложив обучающий проект "Школа ухода за малоподвижными пациентами".

Ранее были объявлены победители конкурса "Лидеры России. Политика".