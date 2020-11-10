Следование простым советам продлит срок службы мебели

Кухня – то место, мебель в которой загрязняется быстрее всего. Это связано с непосредственной близостью пищевых продуктов. Во время готовки нередко происходит разбрызгивание жира, который оставляет заметные следы на гарнитуре.

Поэтому необходимо регулярно очищать поверхность шкафов, полок и тумб. Однако здесь есть свои нюансы.

Правило №1. Нельзя использовать губки с абразивным покрытием

Дело в том, что жесткий слой оставляет царапины на мебели. Со временем пораженная поверхность увеличится в размерах, также в нее забьется грязь. После этого вернуть кухонному гарнитуру прежний привлекательный вид будет крайне сложно.

Правило №2. Используйте тряпки только из мягких материалов

В данном случае прекрасно подойдут салфетки из микрофибры. Они удалят загрязнения, а также сохранят поверхность невредимой.

Правило №3. Прибегайте к помощи специальных щеток

Существуют места, достать до которых тряпкой достаточно непросто. На помощь придут щетки, например, зубные. Важно, чтобы ворс был мягким, иначе избежать повреждения поверхности не получится.

Правило №4. Перед использованием химии обязательно выясните, какие средства допустимы для мебели

Фасады, облицованные пластиком или отделочной пленкой, не терпят хлора. Некоторые производители мебели заранее предупреждают, какие средства желательно использовать во время уборки.

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