Смешные анекдоты на 11 ноября

Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
– Глянь, звезда падает.
– Загадывай желание, - советует ей спутник.
– Хочу, чтобы мы поженились, – мечтательно произносит она.
– Звезда назад поднялась, – реагирует парень.
– На коленках приползла ко мне, – хвалится тот.
– А что говорила?
– Хватит лежать под диваном, выбирайся, я тебя простила.
– Он снова гречку не хочет есть.
– Ты расскажи, как старалась и думала о нем, когда варила крупу, – советует родительница.
– А разве ее нужно варить? – удивляется девушка.
– Неужели все погибли? – спросили прибывшие на место аварии спасатели.
– Да. Хоть некоторые и говорили, что живы, но ведь чиновники постоянно врут…
– Похоже, ты всю ночь не смог глаз сомкнуть, - сочувствует тот.
– Да нет, я не спал: отбивал соло на барабане.
Курс валюты продолжит "гулять"