Смешные анекдоты на 11 ноября

Смешные анекдоты на 11 ноября
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Несколько приколов от "Утро.ру" взбодрят в эту среду
  • Девушка на прогулке обращается к молодому человеку:

– Глянь, звезда падает.

– Загадывай желание, - советует ей спутник.

– Хочу, чтобы мы поженились, – мечтательно произносит она.

– Звезда назад поднялась, – реагирует парень.

  • Мужчина спрашивает у друга, чем закончилась его ссора с женой.

– На коленках приползла ко мне, – хвалится тот.

– А что говорила?

– Хватит лежать под диваном, выбирайся, я тебя простила.

  • Взрослая дочь жалуется матери по телефону на своего мужа:

– Он снова гречку не хочет есть.

– Ты расскажи, как старалась и думала о нем, когда варила крупу, – советует родительница.

– А разве ее нужно варить? – удивляется девушка.

  • Одна женщина рассказывает другой:
    – Уже неделю упрашиваю мужа отремонтировать туалет.
    – А он что? – интересуется собеседница.
    – Вчера повесил на дверь лист бумаги с надписью "Туалет закрыт на ремонт". 
  • Возле одной из деревень сошел с рельсов поезд, в котором находились только госслужащие. Местные жители их похоронили.

– Неужели все погибли? – спросили прибывшие на место аварии спасатели.

– Да. Хоть некоторые и говорили, что живы, но ведь чиновники постоянно врут…

  • Пенсионер жалуется приятелю:
    – У меня жуткие соседи, до самого утра били чем-то в мою стену.

– Похоже, ты всю ночь не смог глаз сомкнуть, - сочувствует тот.

– Да нет, я не спал: отбивал соло на барабане.

Полина ДОРОЖКИНА

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