Проблема оказалась в эксплуатации хранилища

Разлив дизельного топлива на теплоэлектроцентрали в Норильске произошел в результате нарушений, допущенных при строительстве резервуара и его использовании. Об этом сообщил сегодня, 10 ноября, Ростехнадзор.

В ведомстве заявили, что деградации вечной мерзлоты, характерной для северных широт, в ходе разбирательств не было обнаружено, передает РИА "Новости".

Разлив в хранилище с дизелем в Норильске из-за автомобильной аварии произошел к конце мая. В грунт попало несколько тыс. тонн нефтепродуктов, в воде оказалось около 15 тысяч тонн. После произошедшего было открыто несколько уголовных делопроизводств по статье о халатности.



