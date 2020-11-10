Ведомство провинилось раскрытием планов Запада по "демократизации" России

Администраторы популярной соцсети "Твиттер" приняли решение о блокировке страницы Комитета защиты национальных интересов. Причиной такого решения источник называет ряд публикаций о финансировании Западом иноагентов на территории РФ.

Во время расследования КЗНИ выяснил, что Еврокомиссия намерена выделить 900 млн руб. на организацию по всему миру, включая РФ, сети правозащитных хабов. Сами администраторы соцсети заявили, что блокировка произошла якобы из-за "нарушений правил" "Твиттера".

Согласно приведенным данным, для продвижения реформ в РФ, нацеленных на "демократизацию", агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 1,3 млрд руб. 1,6 миллиарда было выделено Национальным фондом демократии США, еще 120 млн рублей – Советом министров северных стран.

Также Штаты выделили Украине 145 млн на борьбу с "дезинформацией", публикуемой в РФ.

В КЗНИ потребовали срочного снятия блокировки страницы, отметив, что американская соцсеть нарушает принцип независимости медиа, а также право граждан РФ на получение достоверной информации.