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После крушения вертолета на территории Армении Россия ввела в Карабах миротворцев, в Москве на два месяца ужесточили меры безопасности из-за коронавируса, Путин назвал имена погибших российских летчиков и сообщил об обещании президента Азербайджана. Все, чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.

Конфликт в Карабахе

Накануне на территории Армении сбили российский вертолет, погибли двое членов экипажа. Сегодня президент России Владимир Путин назвал имена летчиков, которые стали жертвами крушения. По словам главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал ему тщательно разобраться в случившемся и наказать виновных. Напомним, вчера Баку признал, что военные случайно сбили наш вертолет.

Сегодня в Нагорный Карабах прибыли российские миротворцы. Они останутся там как минимум на пять лет.

Коронавирус в России

В Москве ужесточили меры безопасности на фоне пандемии COVID-19. Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что ограничения вводятся на два месяца. Подробно об том, что изменится в жизни москвичей – в нашем материале.

СМИ тем временем сообщили, что жителей столицы из-за коронавируса оставили без новогодних гуляний. Традиционные ярмарки и фестивали отменили.

Владимир Путин завил, что третью вакцину от коронавируса скоро зарегистрируют. Президент отметил, что пандемия нанесла огромный урон мировой экономике.

Политика

Возможность отмены санкций против "Северного потока – 2" после прихода к власти в США Джо Байдена оценил эксперт. По его словам, ждать, что ситуация улучшится при новом президенте, не стоит.

Экономика

Прогнозы на фоне скандальных выборов в США аналитики делают и относительно курсов валют. По мнению одного из экспертов, стабильности у доллара не будет до тех пор, пока не закончится неразбериха с итогами голосования.