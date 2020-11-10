Как правильно подготовить комнатные растения к зиме: 6 простых советов

Как правильно подготовить комнатные растения к зиме: 6 простых советов
Фото: pixabay.com
В период холодов цветы требуют особого ухода

Зимой многие любители комнатных растений жалуются на то, что цветы увядают и сохнут. А у некоторых особенно удачливых любителей зелени растения могут и вовсе погибнуть. Причин может быть множество: недостаток света, неправильно подобранные удобрения. Избежать ошибок и сохранить растения здоровыми помогут простые советы от "Утро.ру" 

В первую очередь нужно помнить о том, что в период холодов комнатные растения не нуждаются в обильном поливе: зимой растения пьют меньше воды. 

Также не забудьте переставить цветы поближе к солнечному свету, ведь зимой его и так не очень много. Не стоит оставлять растения в темном углу, иначе это может привести к его увяданию. 

Если солнце категорически отказывается выглядывать из-за туч, тогда обеспечьте растения дополнительным освещением самостоятельно. Досветка автоматическими лампами станет отличным решением. 

Если листья любимых цветов начали желтеть и сохнуть, тогда необходимо увеличить влажность воздуха в комнате. Можете, например, приобрести специальный увлажнитель и соорудить теплицу.

Также оберегайте свои комнатные растения от сквозняков: заклейте все щели или переставьте горшок в другое место. 

И, пожалуй, последнее правило – забудьте о пересадке и подкормке до весны. Эти процедуры вызывают стресс у растений. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие цветы сажать в ноябре. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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