В период холодов цветы требуют особого ухода

Зимой многие любители комнатных растений жалуются на то, что цветы увядают и сохнут. А у некоторых особенно удачливых любителей зелени растения могут и вовсе погибнуть. Причин может быть множество: недостаток света, неправильно подобранные удобрения. Избежать ошибок и сохранить растения здоровыми помогут простые советы от "Утро.ру"

В первую очередь нужно помнить о том, что в период холодов комнатные растения не нуждаются в обильном поливе: зимой растения пьют меньше воды.

Также не забудьте переставить цветы поближе к солнечному свету, ведь зимой его и так не очень много. Не стоит оставлять растения в темном углу, иначе это может привести к его увяданию.

Если солнце категорически отказывается выглядывать из-за туч, тогда обеспечьте растения дополнительным освещением самостоятельно. Досветка автоматическими лампами станет отличным решением.

Если листья любимых цветов начали желтеть и сохнуть, тогда необходимо увеличить влажность воздуха в комнате. Можете, например, приобрести специальный увлажнитель и соорудить теплицу.

Также оберегайте свои комнатные растения от сквозняков: заклейте все щели или переставьте горшок в другое место.

И, пожалуй, последнее правило – забудьте о пересадке и подкормке до весны. Эти процедуры вызывают стресс у растений.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие цветы сажать в ноябре.