Берет пример с мужа: Мелания Трамп не спешит расставаться с титулом первой леди

Берет пример с мужа: Мелания Трамп не спешит расставаться с титулом первой леди
Мелания Трамп. Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Супруга Дональда Трампа игнорирует Джилл Байден

Выборы в США уже прошли, однако, кажется, что самое интересное еще впереди. Так, зарубежным СМИ удалось выяснить, что Мелания Трамп решила брать пример со своего мужа, поэтому сейчас первая леди не спешит назначать традиционную встречу со своей преемницей. 

Но, похоже, что Джилл Байден это не особо волнует. Сейчас она активно готовится к скорому переезду в Белый дом и прорабатывает свою повестку дня в качестве первой леди США, сообщает британское издание "DailyMail".

К слову, супруга Джо Байдена много лет работает учительницей английского языка. Сейчас она работает над тем, чтобы сбалансировать свои обязанности первой леди с работой учительницы. Если ей это удастся, то она станет одной из немногих жен президента, у которых есть "внешняя" работа. 

Пока остается множество открытых вопросов. Например, будут ли Трампы передавать Белый дом Байденам. Связано это не только с напряженными отношениями между республиканцами и демократами, но и с пандемией коронавируса.

Напомним, что ранее стало известно, что Мелания Трамп собирается подавать на развод после проигрыша ее мужа в выборах в США. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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