На блокировку отреагировали официальные органы России

Требования к американской соцсети выдвинул Роскомнадзор. В ведомстве считают, что блокировка аккаунта Комитета защиты национальных интересов – это попытка засекретить мотивы компаний-иноагентов, которые действуют на территории нашей страны, передает Интерфакс.

Ограничивать права россиян на доступ к достоверным данным недопустимо, заявили в Роскомнадзоре. В ведомстве напомнили, какую информацию публикует в своем аккаунте Комитет защиты национальных интересов. Это независимые расследования относительно финансирования из других стран политической деятельности в РФ. В частности, комитет ранее сообщал, что Еврокомиссия намерена потратить около 900 миллионов рублей на создание сети правозащитных хабов как в нашей стране, так и в некоторых других.

Отметим, что НКО в РФ и прозападным средствам массовой информации уже перечислили денежную помощь на солидную сумму – более семи миллиардов.

Так, грант USAID составляет 1,3 миллиарда рублей. Американский Национальный фонд демократии выделил сумму в 1,6 миллиарда, а совет министров северных стран – 120 миллионов рублей.

Из-за блокировки аккаунта Комитета защиты национальных интересов пользователи американской социальной сети теперь не могут получить доступ к подобным данным.