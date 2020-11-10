Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
657 новости
Власти Москвы ограничили деятельность ночных заведений из-за опасности заражения в них коронавирусом посетителей, а таковых в городе насчитывается около 500 из 13 тысяч. Такое пояснение последнему решению дал мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что большинство предприятий общепита мегаполиса обслуживают клиентов в дневное время. Москва пытается порвать "цепочки заражения" именно в ночной период, цитирует РИА "Новости" столичного градоначальника.
Поэтому
с 13 ноября и до 15 января запрещается работа заведений с 23:00 до 6 утра.
Курс валюты продолжит "гулять"