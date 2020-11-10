Стала известна причина сокращения работы ночных заведений в Москве

Мэрия пытается порвать "цепочки заражения" в общепите

Власти Москвы ограничили деятельность ночных заведений из-за опасности заражения в них коронавирусом посетителей, а таковых в городе насчитывается около 500 из 13 тысяч. Такое пояснение последнему решению дал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что большинство предприятий общепита мегаполиса обслуживают клиентов в дневное время. Москва пытается порвать "цепочки заражения" именно в ночной период, цитирует РИА "Новости" столичного градоначальника.

Поэтому с 13 ноября и до 15 января запрещается работа заведений с 23:00 до 6 утра.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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