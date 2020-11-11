Экс-президент Украины рассказал о большой потере

В семье Петра Порошенко случилось большое горе. Умерла его теща – Людмила Переведенцева.

О трагедии рассказал сам бывший украинский президент. Несколько часов назад он написал в соцсети, что сердце матери его жены Марины перестало бороться, и они теперь осиротели.

Вспомнил экс-глава Незалежной и о более ранних потерях.В июне не стало его отца Алексея Ивановича, а через месяц умер папа жены – Анатолий Переведенцев.

Подписчики бывшего президента Украины высказали ему поддержку и выразили соболезнования: "Искренне сочувствуем. Царство неббесное", "Крепко обнимаем вас обоих... Молимся за родителей", "Вечная память", "Держитесь".

Из-за чего скончалась теща, Порошенко не сообщил. Недавно он говорил, что у матери его супруги обнаружили коронавирус. Инфекция была главной причиной смерти женщины или нет, пока не известно, пишет РИА ФАН.

Ранее экс-глава Незалежной также подхватил COVID-19. После болезни он заметно похудел.